30 Ocak 2024, Salı
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ABD üssünde ölümcül hata! ABD basını: Üsse yaklaşan düşman İHA'sı dost sanıldı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Ürdün'deki askeri üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Amerikan basınına göre saldırıda kullanılan İHA, dost unsuru sanılarak düşürülmedi. Kamikaze İHa'nın ise İran yapımı olduğu iddia edildi. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.