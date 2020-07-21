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ABD Türkiye için üretilen F-35 uçaklarına el koydu

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Giriş: 21.07.2020 22:50
Güncelleme:21.07.2020 22:51
Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35'lerle ilgili skandal bir hamle geldi. Türk Hava Kuvvetlerine ait olması gereken 8 adet F-35 uçağı ABD Hava Kuvvetlerine devredildi.

Türkiye için üretildiler ABD Hava Kuvvetleri'ne devredildiler.

Skandal hamle Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi

Geçtiğimiz günlerde ABD Senatosu, ABD Hava Kuvvetleri'ne, Türkiye için üretilen sekiz adet F-35a uçağını modifiye etme yetkisi vermişti.

Bu kapsamda Türk Hava Kuvvetleri için üretilen F-35 uçakları, boyamaları değiştirilerek ABD Hava Kuvvetleri envanterine alındı.

Söz konusu uçaklar S-400 tedariki bahanesiyle uygulanan ambargo nedeniyle Türkiye'ye gönderilmemişti.

F-35 savaş uçağının ana yüklenicisi olan ABD'li Lockheed Martin şirketi, geçtiğimiz hafta tepki çekici bir karara imza atmıştı

Web sitesinde bulunan "küresel katılımcılar" listesinden türkiye'nin adını silmişti.

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