ABD Türkiye için üretilen F-35 uçaklarına el koydu

Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35'lerle ilgili skandal bir hamle geldi. Türk Hava Kuvvetlerine ait olması gereken 8 adet F-35 uçağı ABD Hava Kuvvetlerine devredildi.

Türkiye için üretildiler ABD Hava Kuvvetleri'ne devredildiler.

Skandal hamle Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi

Geçtiğimiz günlerde ABD Senatosu, ABD Hava Kuvvetleri'ne, Türkiye için üretilen sekiz adet F-35a uçağını modifiye etme yetkisi vermişti.

Bu kapsamda Türk Hava Kuvvetleri için üretilen F-35 uçakları, boyamaları değiştirilerek ABD Hava Kuvvetleri envanterine alındı.

Söz konusu uçaklar S-400 tedariki bahanesiyle uygulanan ambargo nedeniyle Türkiye'ye gönderilmemişti.

F-35 savaş uçağının ana yüklenicisi olan ABD'li Lockheed Martin şirketi, geçtiğimiz hafta tepki çekici bir karara imza atmıştı

Web sitesinde bulunan "küresel katılımcılar" listesinden türkiye'nin adını silmişti.