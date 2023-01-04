ABD Temsilciler Meclisi’nde başkan krizi! ABD en yetkili 3 ismini seçemiyor

Nancy Pelosi'nin görevi bırakması ardından ABD Temsilciler Meclisi’nde başkan krizi yaşanıyor. Öyle ki 3. turda da Temsilciler Başkanı’nı seçemedi. Son 100 yıldır ilk kez yaşanan krizin nedeni ise Cumhuriyetçiler arasındaki bölünmüşlük.

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