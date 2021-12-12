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ABD tarihinin en büyük kasırgası mı? Neler yaşandı?

A Haber
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Giriş: 12.12.2021 16:19
Amerika Birleşik Devletleri, tarihinin en büyük hortum felaketlerinden birini yaşadı. Yetkililer, ölü sayısının 100'ü aşabileceğinden endişe duyduklarını açıkladı. Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri, yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı.
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