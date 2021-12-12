12 Aralık 2021, Pazar
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ABD tarihinin en büyük kasırgası mı? Neler yaşandı?
Amerika Birleşik Devletleri, tarihinin en büyük hortum felaketlerinden birini yaşadı. Yetkililer, ölü sayısının 100'ü aşabileceğinden endişe duyduklarını açıkladı. Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri, yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı.