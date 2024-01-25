25 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD tarihinde bir ilk! Nitrojen gazıyla idam cezası

ABD tarihinde bir ilk! Nitrojen gazıyla idam cezası

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.01.2024 16:46
Güncelleme:25.01.2024 16:47
Amerika Birleşik Devletleri'nde daha önce hiç denenmemiş bir infaz yöntemi uygulanacak. Kenneth Eugene Smith, bugün nitrojen gazıyla zehirlenerek idam edilecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD tarihinde bir ilk!
ABD tarihinde bir ilk!
Kritik zirve İran’da nasıl yankılandı?
Kritik zirve İran'da nasıl yankılandı?
Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı!
Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı!
BMGK’da İsrail’e büyük şok!
BMGK’da İsrail’e büyük şok!
Çocukların ölüm kalım savaşı!
Çocukların ölüm kalım savaşı!
Biden’dan Kongre’ye F-16 mektubu
Biden’dan Kongre’ye F-16 mektubu
ABD Dışişleri’nden F-16 açıklaması!
ABD Dışişleri'nden F-16 açıklaması!
Hollanda’da hükümet neden kurulamıyor?
Hollanda'da hükümet neden kurulamıyor?
Dev dalga restoranı yıkıp geçti!
Dev dalga restoranı yıkıp geçti!
AB’de Almanya endişesi
AB’de Almanya endişesi
Çiftçilerin protestosu facia ile bitti!
Çiftçilerin protestosu facia ile bitti!
Barrera’dan yağmur altında Filistin’e destek
Barrera'dan yağmur altında Filistin'e destek
Daha Fazla Video Göster