ABD, Suriye’de İran destekli grupları vurdu! ABD-İran gerilimi roketli saldırılara dönüştü

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları'nın kullandığı bir üsse hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Peki saldırıların sebebi neydi? Olayın perde arkasına ne var? Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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