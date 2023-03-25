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ABD, Suriye’de İran destekli grupları vurdu! ABD-İran gerilimi roketli saldırılara dönüştü

A Haber
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Giriş: 25.03.2023 09:54
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları'nın kullandığı bir üsse hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Peki saldırıların sebebi neydi? Olayın perde arkasına ne var? Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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