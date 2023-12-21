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ABD sınırında zorlu bekleyiş

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Giriş: 21.12.2023 09:52
Göçmenler daha iyi bir yaşam sürebilmek için Meksika sınırından ABD'ye geçmeye devam ediyor. Sınırı geçtikten sonra sınırdaki güvenlik güçlerine teslim olan göçmenler burada ABD'ye sığınma talebinde bulunuyorlar.
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