ABD sınırında zorlu bekleyiş

Göçmenler daha iyi bir yaşam sürebilmek için Meksika sınırından ABD'ye geçmeye devam ediyor. Sınırı geçtikten sonra sınırdaki güvenlik güçlerine teslim olan göçmenler burada ABD'ye sığınma talebinde bulunuyorlar.

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