05 Mart 2025, Çarşamba
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ABD silah yok dedi, Zelenski geri adım attı! Zelenski: Pişmanım, minnettarım
28 şubatta oval ofis tarihi bir tartışmaya şahit oldu. Tartışmanın taraflarından ABD başkanı Trump’ın elinin güçlü olması ise, ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi özür dilemeye zorladı. "pişmanım, minnettarım" diyen Zelenski, barış için Rusya ile müzakere masasına da oturmaya hazır olduklarını söyledi.