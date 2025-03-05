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ABD silah yok dedi, Zelenski geri adım attı! Zelenski: Pişmanım, minnettarım

ABD silah yok dedi, Zelenski geri adım attı! Zelenski: Pişmanım, minnettarım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.03.2025 20:14
28 şubatta oval ofis tarihi bir tartışmaya şahit oldu. Tartışmanın taraflarından ABD başkanı Trump’ın elinin güçlü olması ise, ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi özür dilemeye zorladı. "pişmanım, minnettarım" diyen Zelenski, barış için Rusya ile müzakere masasına da oturmaya hazır olduklarını söyledi.
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ABD silah yok dedi, Zelenski geri adım attı! Zelenski: Pişmanım, minnettarım
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