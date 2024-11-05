05 Kasım 2024, Salı
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ABD seçimlerini A Haber'de değerlendirdi: Manipülasyon olmazsa Trump gelecek gibi
Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında ABD seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gökçe, "Tahminimiz Trump gelecek gibi ama bir manipülasyon olmazsa diye düşünüyoruz. Çünkü Trump’ın son açıklamaları çok değişik çok farklı. Keşke görevi bırakmasaydım hile yapabilirler şeklindeki açıklamaları Trump’a yapılan suikast girişimleri sanki ABD’deki Harris’i destekleyen belirli bir gücün Trump’ı istemediğini gösteriyor ki buna da küresel sermaye diyebiliriz." ifadelerini kullandı.