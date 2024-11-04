ABD seçimlerine son 1 gün

5 Kasım salı günü gerçekleştirilecek olan ABD seçimleri için nefesler tutuldu. Kıran kırana bir yarış olması beklenen seçimde, Demokrat Parti adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump artık son düzlükte. Harris, seçime 1 gün kala Gazze'de savaşı bitirmek için elinden geleni yapacağına söz verirken Donald Trump salıncak eyaletlere odaklandı. Dünyanın kilitlendiği ABD'deki son durumu, ahaber.com.tr ekibi derledi. ABD seçimlerine 1 gün kala anket sonuçları kafa kafaya geçiyor. İşte adaylardan gelen son açıklamalar ve son anketler...