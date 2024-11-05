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ABD seçimini kim kazanır? Trump mı, Harris mi? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

ABD seçimini kim kazanır? Trump mı, Harris mi? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 13:06
Dünyada nefesler tutuldu. ABD’nin 60. başkanı Donald Trump mı, Kamala Harris mi olacak? Son anketler ne diyor? Trump kaybederse sokak çağırısı yapar mı? Uzman isimler A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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