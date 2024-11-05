ABD seçimine saatler kala misilleme korkusu! İran vuracak mı?

ABD seçimlerine sayılı saatler kala İran'ın İsrail'e misilleme yapması bekleniyor. Bazı basın yayın organlarında ise İran seçimi etkilemek için saldırıyı erteledi. İranlı yetkililer ise saldırının kesin olacağını ancak uygun zamanın beklendiği mesajını verdi. Misilleme için Tahran'dan yeni açıklamalar var mı? Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.

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