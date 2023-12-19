19 Aralık 2023, Salı
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ABD Savunma Bakanı Austin: Kızıldeniz'de çok uluslu bir misyon kuruldu
Yemen'de İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları, ABD'de büyük endişeye neden oldu. ABD Savunma Bakanı Austin, Husilere karşı Kızıldeniz'de çok uluslu bir misyon kurulduğunu açıkladı. Husiler'den 10 ülkeli ittifaka tepki geldi. Yapılan açıklamada "İsrail gemileri dışında Yemen çevresi tüm gemilere güvenli. " denildi. Tahran'dan detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ'dan aktardı.