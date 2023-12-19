19 Aralık 2023, Salı
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ABD Savunma Bakanı Austin: ABD’nin İsrail’e desteği sarsılmaz
Gazze'deki korkunç katliamın sessiz ortağı ABD'den, İsrail'e destek ziyaretleri sürüyor. Son olarak, ABD Savunma Bakanı Austin Tel Aviv'e gitti. Herhangi bir ateşkes çağrısında bulunmayan Austin, "ABD’nin İsrail'in güvenliğine verdiği destek sarsılmazdır ve İsrail yalnız değildir" ifadelerini kullandı.