31 Temmuz 2022, Pazar
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Abd, Rusya'nın istediği mahkumu neden vermedi?
Rusya ile ABD arasında tutuklu değişimi gündeme gelmişti. ABD neden Rusya’nın istediği mahkumu vermedi? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev moskova'da neler konuşulduğunu aktardı.