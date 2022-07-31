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Abd, Rusya'nın istediği mahkumu neden vermedi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2022 11:59
Güncelleme:31.07.2022 12:00
Rusya ile ABD arasında tutuklu değişimi gündeme gelmişti. ABD neden Rusya’nın istediği mahkumu vermedi? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev moskova'da neler konuşulduğunu aktardı.
Abd, Rusya’nın istediği mahkumu neden vermedi?
Abd, Rusya'nın istediği mahkumu neden vermedi?
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