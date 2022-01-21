ABD-Rusya zirvesi sona erdi! Görüşmeden ne sonuç çıktı

Cenevre’de ABD Dışişleri Başkanı Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un görüşmesi sonra erdi. Görüşme sonrası açıklama yapan Lavrov, “ABD bizden Ukrayna’da gerilimi düşürmemizi istedi. Biz Ukrayna’ya saldırma planımız olmadığını anlattık. ” ifadelerini kullandı.

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