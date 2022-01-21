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ABD-Rusya zirvesi sona erdi! Görüşmeden ne sonuç çıktı

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Giriş: 21.01.2022 15:08
Cenevre’de ABD Dışişleri Başkanı Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un görüşmesi sonra erdi. Görüşme sonrası açıklama yapan Lavrov, “ABD bizden Ukrayna’da gerilimi düşürmemizi istedi. Biz Ukrayna’ya saldırma planımız olmadığını anlattık. ” ifadelerini kullandı.
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