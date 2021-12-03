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ABD- Rusya rekabetinin arkasında ne var? ABD dinamikleri nasıl değiştirdi?

A Haber
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Giriş: 03.12.2021 12:55
Bundan tam 32 yıl önce, dönemin ABD Başkanı George Bush ve Sovyetler Birliği Başkanı Mihail Gorbaçov 3 Aralık 1989 yılında ‘Soğuk Savaş’ın resmen bittiğini ilan etti. O tarihi günden yalnızca 2 yıl sonra Mihail Gorbaçov'un istifa etmesiyle birlikte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler birliği dağıldı. Peki, dünyayı yeni bir dönüm noktasına sürükleyen o günden sonra her şey nasıl değişti? İşte A Haber’in hazırladığı Son Gün programında çarpıcı detaylar…
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