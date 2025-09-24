ABD-Rusya arasında "Kaplan-Ayı" polemiği! Kremlin’den savaş mesajı

ABD ile Rusya arasında "kaplan-ayı" polemiği yaşanıyor. ABD Başkanı Trump Rusya için "Kağıttan Kaplan" ifadesini kullandı. Rusya ise "Biz gerçek bir ayıyız" açıklamasında bulundu. Kremlin Sözcüsü Peskov savaşa devam mesajı da verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN