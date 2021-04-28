ABD polisinden demans hastası kadına şiddet! Müdahale sırasındaki gülüşmeler kameraya yansıdı

ABD’nin Colorado eyaletinde geçtiğimiz yıl 13 dolar ödemeyi unutarak marketten çıktıktan sonra polis tarafından gözaltına alınan demans hastası Karen Garner ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan Garner’a müdahale eden polis memurunun ve partnerinin, gözaltı sırasında güldüğü anlar kameraya yansıdı.