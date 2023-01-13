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ABD polisi siyahi Keenan Anderson'u elektroşokla derdest ederek öldürdü

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Giriş: 13.01.2023 16:08
"Siyahların Hayatı Önemlidir" hareketinin liderlerinden Cullors'ın kuzeni Keenan Anderson, ABD polisi tarafından elektroşok uygulanarak derdest edildikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ABD polisi siyahi Keenan Anderson’u elektroşokla derdest ederek öldürdü
ABD polisi siyahi Keenan Anderson'u elektroşokla derdest ederek öldürdü
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