ABD polisi saldırganı araçla çarparak durdurdu! Etrafa ateş açan kadına polis müdahalesi

ABD'nin New York kentinde bir kadın etrafa rastgele ateş açtı. Çevredekileri tehdit etti. Polisin müdahalesi ise sert oldu. Araçla çarparak etkisiz hale getirilen kadının çeşitli suçlardan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.

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