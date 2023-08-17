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ABD polisi saldırgan kadını araçla çarparak durdurdu

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Giriş: 17.08.2023 08:59
Güncelleme:17.08.2023 09:03
ABD'nin New York kentinde bir kadın etrafa rastgale ateş açtı. Çevredekileri tehdit etti. Polisin müdahalesi ise sert oldu. Araçla çarparak etkisiz hale getirilen kadının çeşitli suçlardan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.
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