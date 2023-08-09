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ABD Nijer'de Fransa'yı saf dışı mı bırakıyor? Nijer'de "Macron" için yakalama kararı

A Haber
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Giriş: 09.08.2023 12:23
Nijer'deki askeri darbenin ardından darbe yönetimi geri çekilmeyi reddederken, ABD'den önemli bir adım geldi. Dışişleri Bakanlığı bölgeye giden ABD'li yetkililerin Nijer'de askeri liderlerle doğrudan temasa geçtiklerini duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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