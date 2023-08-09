09 Ağustos 2023, Çarşamba
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ABD Nijer'de Fransa'yı saf dışı mı bırakıyor? Nijer'de "Macron" için yakalama kararı
Nijer'deki askeri darbenin ardından darbe yönetimi geri çekilmeyi reddederken, ABD'den önemli bir adım geldi. Dışişleri Bakanlığı bölgeye giden ABD'li yetkililerin Nijer'de askeri liderlerle doğrudan temasa geçtiklerini duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.