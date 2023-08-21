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ABD Minsk Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına kritik çağrı: Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli

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Giriş: 21.08.2023 18:31
ABD, Belarus'ta yaşayan vatandaşlarından en kısa sürede ülkeyi terk etmelerini isteyerek Belarus, Rusya ve Ukrayna'ya seyahat uyarısında bulundu. ABD Minsk Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Belarus'taki ABD vatandaşlarının Litvanya ve Letonya ile olan kalan sınır kapıları üzerinden veya uçakla ülkeden ayrılmaları gerektiği vurgulandı.
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