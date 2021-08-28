28 Ağustos 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ABD merkez kuvvetler komutanlığı: Hedefi öldürdük
DEAŞ-Horosan terör örgütü, Afganistan’ın başkenti Kabil’i hedef aldı. Washington yönetimi, ABD askerlerinin öldüğü o saldırıyı yanıtsız bırakmadı. Afganistan'da örgütün elebaşına İHA'lı saldırı düzenlendi. ABD merkez kuvvetler komutanlığı, "Hedefi öldürdük. " dedi. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Ekber Karabağ canlı yayında aktardı.