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ABD merkez kuvvetler komutanlığı: Hedefi öldürdük

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.08.2021 15:27
DEAŞ-Horosan terör örgütü, Afganistan’ın başkenti Kabil’i hedef aldı. Washington yönetimi, ABD askerlerinin öldüğü o saldırıyı yanıtsız bırakmadı. Afganistan'da örgütün elebaşına İHA'lı saldırı düzenlendi. ABD merkez kuvvetler komutanlığı, "Hedefi öldürdük. " dedi. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Ekber Karabağ canlı yayında aktardı.
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