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ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.05.2022 15:11
Dünyanın gözü ABD Merkez Bankası FED faiz kararında. Piyasalar FED'den gelebilecek 50 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Rıfat Fırat aktardı.
ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak?
ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
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