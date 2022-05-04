04 Mayıs 2022, Çarşamba
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ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Dünyanın gözü ABD Merkez Bankası FED faiz kararında. Piyasalar FED'den gelebilecek 50 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Rıfat Fırat aktardı.