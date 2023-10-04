04 Ekim 2023, Çarşamba
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ABD-Meksika sınırında göçmen krizi! Tren üzerinde seyahat ediyorlar
Göçmenler sadece orta doğunun kaderi değil. Aynı durum ABD'de yaşanıyor. Meksika sınır bölgesinde tren seferlerinin durdurulmasına rağmen, göçmenler ABD sınırına gelmeye devam ediyor. Yük trenleriyle gelen göçmenler, sığınma talebinde bulunmak amacıyla Rio Grande Nehrini geçerek sınır devriye ekiplerine teslim oluyor. Ancak Texas Ulusal Muhafızları göçmen geçişlerini engellemeye çalışıyor.