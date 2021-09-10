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ABD mağdurları yarı yolda bıraktı! Ida Kasırgası'nın vurduğu kentte öfke hakim: Yiyecek yardımı bile yapılmadı

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Giriş: 10.09.2021 12:06
ABD'nin güney eyaletlerini vuran Ida Kasırgası'nın yarattığı yıkım, mağdurların hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Üzerinden bir haftadan fazla zaman geçmesine rağmen afetzedeler kendilerine verilen yardım sözünün hala yerine getirilmemesini eleştirdi. ABD hükümetinin yaşanan felaket karşısında hiçbir yardımda bulunmadığını söyleyen afetzede James Arona "Şu an yatacak evim yok. Otel parası vermiyorlar. Yiyecek yardımı bile yapılmadı." dedi.
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