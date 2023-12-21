ABD liderliğindeki ittifaka Avrupa'dan destek! Borrell: Avrupa Birliği Kızıldeniz'deki koalisyona katılacak

Kızıldeniz'de tansiyon giderek yükseliyor. Yemenli Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarına karşı ABD liderliğinde oluşturulan çok uluslu güvenliği sağlama misyonuna Avrupa Birliği'nden de destek geldi. Diğer yandan Türkiye'den İran'a önemli bir ziyaret de gerçekleşti. Tüm bu gelişmelerin ayrıntılarını Tahran’dan A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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