06 Kasım 2024, Çarşamba
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ABD kongresinde kırmızı alarm! "Fırtına öncesi sessizlik mi?"
ABD'de seçim yarışında oy verme işleminin sona ermesinin ardından gözler gelecek sonuçlara çevrildi. ABD Kongre binasında hareketli dakikalar yaşandı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu kongre binasının bulunduğu noktadan anbean gelişmeleri aktardı ve "Kısa sürece önce kongre binasının çevresine çok sayıda polis ekinin geldiğini söyleyelim, bu bir önlem amaçlı mı buraya bir polis ekibi gönderildi yoksa herhangi bir duyum alındı bir gerginlik bir karmaşadan bahsediliyor. Arkamda yaşananlarda "fırtına öncesi sessizlik olabilir"in sanki bir göstergesi gibi. Çünkü bu saate kadar bir hareketlilik yoktu." dedi.