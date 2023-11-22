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ABD-Kanada sınırındaki Rainbow Köprüsü'nde patlama anı ortaya çıktı

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Giriş: 22.11.2023 23:44
Son dakika haberine göre ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü’nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı açıklandı. FBI'ın saldırıyı "terör saldırısı girişimi" olarak değerlendirdiği bildirildi.
ABD-Kanada sınırındaki patlama anı ortaya çıktı
ABD-Kanada sınırındaki patlama anı ortaya çıktı
ABD-Kanada sınırındaki Rainbow Köprüsü’nde patlama
ABD-Kanada sınırındaki Rainbow Köprüsü'nde patlama
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