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ABD: İran İsrail’e saldırmak için hazır! Beyaz Saray’dan İran’a uyarı: İsrail’e yönelik adım atma

ABD: İran İsrail’e saldırmak için hazır! Beyaz Saray’dan İran’a uyarı: İsrail’e yönelik adım atma

Ahmet Çakar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 11:04
"İran İsral'e saldırmaya hazır" bu çarpıcı tespit ABD'den geldi. Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby, “İran'ı bölgesel bir savaş çıkarabilecek adımlardan uzak durması çağrısında bulunuyoruz dedi. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran’dan aktardı.
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