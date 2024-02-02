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ABD İran hedeflerini vurmaya hazırlanıyor! "Operasyonun sıfır saatine çok yakınız."

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 22:00
Son dakika... ABD güçleri, Ürdün'ün kuzeydoğusunda askeri üssüne yapılan saldırının ardından misilleme yapmaya hazırlanıyor. ABD'li bir yetikli yaptığı açıklamada, "İran milislerine saldırı için geri sayım başladı" ifadelerini kullandı.
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