ABD İran hedeflerini vurmaya hazırlanıyor! "Operasyonun sıfır saatine çok yakınız."

Son dakika... ABD güçleri, Ürdün'ün kuzeydoğusunda askeri üssüne yapılan saldırının ardından misilleme yapmaya hazırlanıyor. ABD'li bir yetikli yaptığı açıklamada, "İran milislerine saldırı için geri sayım başladı" ifadelerini kullandı.

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