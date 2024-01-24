ABD Irak’ta Haşdi Şabi’yi vurdu! 3 tesise saldırı

Orta Doğu'da tansiyonu tırmandıracak yeni bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri, Irak'ta İran destekli grupları hedef aldı. Ölü ve yaralıların olduğu bilgisi edinildi.

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