24 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD Irak’ta Haşdi Şabi’yi vurdu! 3 tesise saldırı

ABD Irak’ta Haşdi Şabi’yi vurdu! 3 tesise saldırı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2024 09:43
Orta Doğu'da tansiyonu tırmandıracak yeni bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri, Irak'ta İran destekli grupları hedef aldı. Ölü ve yaralıların olduğu bilgisi edinildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Trump mı olacak?
Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Trump mı olacak?
Konserve bombayla soykırım
Konserve bombayla soykırım
ABD Irak’ta Haşdi Şabi’yi vurdu!
ABD Irak’ta Haşdi Şabi’yi vurdu!
60 ton gaz taşıyan tankerde patlama!
60 ton gaz taşıyan tankerde patlama!
İsrail ikiz kardeşleri yetim bıraktı
İsrail ikiz kardeşleri yetim bıraktı
Soykırımın teşvikcisi Biden’a ABD’de şok!
Soykırımın teşvikcisi Biden'a ABD'de şok!
İngiliz donanması alarm veriyor!
İngiliz donanması alarm veriyor!
A Haber ekibi Suriye’de
A Haber ekibi Suriye'de
Batı Şeria’da İsrail zulmünün izleri
Batı Şeria'da İsrail zulmünün izleri
Avrupa’da Rusya ile savaş senaryoları!
Avrupa'da Rusya ile savaş senaryoları!
Gazze’de 2 aylık insani ara önerisi
Gazze'de "2 aylık insani ara" önerisi
Silahlı saldırgan alarmı! Her yerde aranıyor
Silahlı saldırgan alarmı! Her yerde aranıyor
Daha Fazla Video Göster