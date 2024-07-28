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ABD ile Yunanistan arasında yeni anlaşma

ABD ile Yunanistan arasında yeni anlaşma

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 13:41
ABD ile Yunanistan arasında yeni silah anlaşması yapıldı. Yunanistan, ABD'den 20 tane F-35 daha alıyor.
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