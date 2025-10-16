16 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları ABD ile Venezuela arasında ipler gerildi! Trump'tan CIA'ye gizli operasyon yetkisi
ABD ile Venezuela arasında ipler gerildi! Trump’tan CIA’ye gizli operasyon yetkisi

ABD ile Venezuela arasında ipler gerildi! Trump'tan CIA'ye gizli operasyon yetkisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2025 16:37
ABD Başkanı Trump yönetimi, istihbarat servisi CIA'ye Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya veya hükümetine karşı gizli ve ölümcül operasyon yürütme yetkisi verdi. Yetkinin kapsamı ve olası operasyon planlarıyla ilgili detaylar ise açıklanmadı. Maduro da, ABD'nin Karayipler'de artan askeri varlığına karşı 4 buçuk milyon milis gücünü seferber etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD ile Venezuela arasında ipler gerildi! Trump’tan CIA’ye gizli operasyon yetkisi
ABD ile Venezuela arasında ipler gerildi!
ABD ile Venezuela arasında ipler gerildi!
A Haber Gazze’ye açılan kapıyı görüntüledi
A Haber Gazze'ye açılan kapıyı görüntüledi
Putin-Şara görüşmesinin perde arkası
Putin-Şara görüşmesinin perde arkası
Güney Kıbrıs silahlanmaya hız verdi!
Güney Kıbrıs silahlanmaya hız verdi!
Yüzlerce kişi yerinden oldu
Yüzlerce kişi yerinden oldu
Trump’dan Hamas’a tehdit!
Trump’dan Hamas’a tehdit!
Hamas 2 esirin daha cansız bedenini teslim etti
Hamas 2 esirin daha cansız bedenini teslim etti
Hamas 2 İsrailli esirin cesetlerinin Kızılhaç’a teslim etti
Hamas 2 İsrailli esirin cesetlerinin Kızılhaç'a teslim etti
Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes
Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes
Suriye Devlet Başkanı Şara’dan Rusya’ya ilk ziyaret
Suriye Devlet Başkanı Şara’dan Rusya'ya ilk ziyaret
Moskova’da Putin-Şara görüşmesi
Moskova'da Putin-Şara görüşmesi
Pakistan-Afganistan çatışması yeniden başladı
Pakistan-Afganistan çatışması yeniden başladı
Daha Fazla Video Göster