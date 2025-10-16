16 Ekim 2025, Perşembe
ABD ile Venezuela arasında ipler gerildi! Trump'tan CIA'ye gizli operasyon yetkisi
ABD Başkanı Trump yönetimi, istihbarat servisi CIA'ye Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya veya hükümetine karşı gizli ve ölümcül operasyon yürütme yetkisi verdi. Yetkinin kapsamı ve olası operasyon planlarıyla ilgili detaylar ise açıklanmadı. Maduro da, ABD'nin Karayipler'de artan askeri varlığına karşı 4 buçuk milyon milis gücünü seferber etti.