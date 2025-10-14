14 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları ABD ile Rusya arasında Tomahawk gerilimi! Rusya’dan ABD’ye uyarı
ABD ile Rusya arasında Tomahawk gerilimi! Rusya’dan ABD’ye uyarı

ABD ile Rusya arasında Tomahawk gerilimi! Rusya’dan ABD’ye uyarı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2025 15:58
ABD ile Rusya arasında Tomahawk füzesi gerilimi yaşanıyor. Ukrayna lideri Zelenski cuma günü Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelecek. Zirve öncesinde Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev ise Washıngton'u sert sözlerle uyardı. "Füze teslimatı herkes için çok kötü olacak." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD ile Rusya arasında Tomahawk gerilimi! Rusya’dan ABD’ye uyarı
ABD ile Rusya arasında Tomahawk gerilimi!
ABD ile Rusya arasında Tomahawk gerilimi!
Dünya Başkan Erdoğan’ın vetosunu konuşuyor!
Dünya Başkan Erdoğan'ın vetosunu konuşuyor!
Başkan Erdoğan’ın Netanyahu resti dünya gündeminde
Başkan Erdoğan’ın Netanyahu resti dünya gündeminde
İsrail zindanlarında 32 yıl! Mahmud İsa artık özgür
İsrail zindanlarında 32 yıl! Mahmud İsa artık özgür
Filistinli gazeteci ailesine kavuştu! İşte o anlar
Filistinli gazeteci ailesine kavuştu! İşte o anlar
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda!
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda!
Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze’ye ulaştı
Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze'ye ulaştı
Trump Gazze zirvesi için Mısır’a gidiyor
Trump Gazze zirvesi için Mısır’a gidiyor
Trump’tan katil Netanyahu’ya: Çok iyi iş çıkardın
Trump’tan katil Netanyahu’ya: Çok iyi iş çıkardın
Trump katil İsrail’in meclisinde protesto edildi
Trump katil İsrail'in meclisinde protesto edildi
Trump konuşurken İsrail Meclisi karıştı!
Trump konuşurken İsrail Meclisi karıştı!
Trump işgalci İsrail Meclisi’nde
Trump işgalci İsrail Meclisi’nde
Daha Fazla Video Göster