ABD ile Rusya arasında Tomahawk gerilimi! Rusya’dan ABD’ye uyarı

ABD ile Rusya arasında Tomahawk füzesi gerilimi yaşanıyor. Ukrayna lideri Zelenski cuma günü Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelecek. Zirve öncesinde Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev ise Washıngton'u sert sözlerle uyardı. "Füze teslimatı herkes için çok kötü olacak." dedi.

