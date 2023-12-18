ABD ile Rusya arasında NATO gerilimi! Putin: Biden’ın açıklamaları saçmalık

Washington-Moskova hattında gerilim yine yüksek. Başkanlar arasında söz düellosu var. O tartışmanın fitilini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ateşledi. Rusların NATO'ya saldıracağını söyledi. Rus lider Putin'in Biden'a cevabı sert oldu.

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