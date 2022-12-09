ABD ile Rusya arasında mahkum takası! ABD’li basketbolcu serbest bırakıldı

ABD ile Rusya mahkum takası konusunda anlaştı. Yaklaşık 9 aydır Rusya'da tutuklu olan Amerikalı basketbolcu Britney Grinner serbest bırakıldı. ABD ise 12 yıldır tutuklu olan Rus silah tüccarı Viktor Bout'u teslim etti.

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