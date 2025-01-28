ABD ile Kolombiya arasında göçmen krizi! Kolombiya’ya yüzde 25 ek vergi

ABD Başkanı Donald Trump'ın kaçak göçmenlere yönelik başlattığı sınır dışı etme süreci Kolombiya ile ABD arasında ticaret savaşına neden oldu. Trump ve Kolombiya lideri sosyal medya hesaplarından karşılıklı suçlamalarda bulundu. Trump gümrük vergisini acil yüzde 25'e yükseltme kararı aldı. Saatler süren kriz Kolombiya'nın geri adım atması ile sonuçlandı.

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