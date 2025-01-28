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ABD ile Kolombiya arasında göçmen krizi! Kolombiya’ya yüzde 25 ek vergi

ABD ile Kolombiya arasında göçmen krizi! Kolombiya’ya yüzde 25 ek vergi

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.01.2025 10:14
ABD Başkanı Donald Trump'ın kaçak göçmenlere yönelik başlattığı sınır dışı etme süreci Kolombiya ile ABD arasında ticaret savaşına neden oldu. Trump ve Kolombiya lideri sosyal medya hesaplarından karşılıklı suçlamalarda bulundu. Trump gümrük vergisini acil yüzde 25'e yükseltme kararı aldı. Saatler süren kriz Kolombiya'nın geri adım atması ile sonuçlandı.
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ABD ile Kolombiya arasında göçmen krizi! Kolombiya’ya yüzde 25 ek vergi
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