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ABD ile Kanada arasında elektrik krizi! Ontario Valisi: Satışı keserim

ABD ile Kanada arasında elektrik krizi! Ontario Valisi: Satışı keserim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.03.2025 09:07
ABD ile Kanada arasındaki tarife krizi büyüyor. Kanada'nın Ontario Eyalet Valisi Doug Ford ABD'ye satılan elektriğe yüzde 25 zam yaptıklarını açıkladı. Doug Ford “Eğer kriz daha da tırmanırsa ABD'ye elektrik satmayacağız.” dedi. Bu sözlere Trump'ın tepkisi ise sert oldu, “Sizin arabanıza da elektriğinize de ihtiyacımız yok.” ifadesini kullandı.
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ABD ile Kanada arasında elektrik krizi! Ontario Valisi: Satışı keserim
ABD ile Kanada arasında elektrik krizi!
ABD ile Kanada arasında elektrik krizi!
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