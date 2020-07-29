ABD ile Güney Kore arasındaki 'bıyık' krizi sona erdi! Büyükelçi böyle kesti

ABD’nin Güney Kore Büyükelçisi Harry Harris, diplomatik anlaşmazlığı neden olan bıyığını kesti. Japonya sömürgesi altındaki dönemi hatırlattığı gerekçesiyle Günay Koreliler tarafından hakaret olarak görülüyordu. Bu durum ABD – Güney Kore arasında diplomatik krize neden olmuştu. Krizi sonlandırmak isteyen büyükelçi bıyığını kesti. Konuyla ilgili açıklama yapan Harris, "Bunu yaptığım için memnunum" ifadesini kullandı.

ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi Harry Harris, diplomatik anlaşmazlığı neden olan bıyığını kesti. Japonya sömürgesi altındaki dönemi hatırlattığı gerekçesiyle Günay Koreliler tarafından hakaret olarak görülüyordu. Bu durum ABD – Güney Kore arasında diplomatik krize neden olmuştu. Krizi sonlandırmak isteyen büyükelçi bıyığını kesti. Konuyla ilgili açıklama yapan Harris, "Bunu yaptığım için memnunum" ifadesini kullandı.