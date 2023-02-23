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ABD için 3 gün sürecek kar fırtınası uyarısı! 1000'den fazla uçuş iptal edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2023 09:57
ABD'nin batı yakasından gelen sert rüzgar ve kar yağışlarının, bugünden itibaren 3 gün boyunca doğuda Atlas Okyanusuna kadar uzanan bir hatta etkili olacağı bildirildi. ABD'de iç ve uluslararası hatlarda yapılması planlanan 1070'ten fazla uçuş iptal edildi. ABD'nin Kanada sınırındaki Minnesota eyaletinde kar kalınlığının 3 gün içinde 60 santimetreyi aşması ve son 30 yılın zirvesine çıkması bekleniyor.
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