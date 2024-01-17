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ABD, Husileri saldırılar nedeniyle "terör örgütleri" listesine aldı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 19:27
Güncelleme:17.01.2024 19:27
Son dakika... ABD yönetimi, Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarallah grubunu, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine aldı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 16 Şubat 2021'den itibaren geçerli olmak üzere Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarallah örgütünü yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını duyurmuştu.
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