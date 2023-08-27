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ABD helikopteri düştü: 3 ölü

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Giriş: 27.08.2023 15:18
Avustralya'da bir tatbikata katılan ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 3 asker hayatını kaybetti, 5 asker ağır yaralandı.
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ABD helikopteri düştü: 3 ölü
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