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ABD havacılık sisteminde kriz! Sistemdeki arıza nedeniyle binlerce uçuş iptal edildi

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Giriş: 11.01.2023 16:27
Güncelleme:11.01.2023 16:27
Pilotlara uyarı veren Notam sistemindeki bilgisayar arızası ABD'den kalkacak ve ABD'ye gidecek bin 100'den fazla uçuşun durmasına yol açtı. Arızanın ne zaman giderileceği henüz bilinmiyor. Federal Havacılık Yönetimi, arızanın bir an önce giderilmesi için çalışıldığını açıkladı. ABD başkanı Biden da konuyla ilgili açıklama yaptı. "Uçaklar güvenli iniş yapabildi" diyen Biden sistem kesintisinin nedeninin şu anda bilinmediğini söyledi. Beyaz Saray ise hava yolculuğunun durması konusunda 'bu noktada' siber saldırı olduğuna dair 'kanıt yok' diye bildirdi. İptal edilen uçuşlar sonucunda birçok ABD'li ve turist havalimanlarında mahsur kaldı.
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