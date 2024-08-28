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ABD Güvenlik Danışmanı Sullivan Çin'de! Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı neden Çin'e gitti?

ABD Güvenlik Danışmanı Sullivan Çin'de! Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı neden Çin'e gitti?

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 09:58
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan Çin'de. Çinli mevkidaşlarıyla bir araya geldi, iki ülke arasındaki gerilim masada olacak. Pekin’den merak edilenleri A Haber Çin muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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ABD Güvenlik Danışmanı Sullivan Çin’de!
ABD Güvenlik Danışmanı Sullivan Çin'de!
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