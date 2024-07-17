ABD Gizli Servisi’nden İran’a suçlama! Trum’a suikast girişiminde İran iddiası

Eski ABd Başkanı Trump'a yönelik suikast girişimi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Gizli Servis’in olaydan haftalar önce İran'ın Trump'a suikast düzenleyeceği bilgisine ulaştığı öne sürüldü. Ancak İran iddiaları yalanladı.

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