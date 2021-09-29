29 Eylül 2021, Çarşamba
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ABD Genel Kurmay Başkanı: Afganistan'dan çekilme süreci itibarımıza zarar verdi
ABD Genel Kurmay Başkanı ve Savunma Bakanı, Kongrenin Silahlı Hizmet Komisyonu'nun sorularını yanıtladı. Afganistan'daki durumu değerlendiren ABD Genel Kurmay Başkanı Milley, "Çekilme süreci itibarimizi zedeledi" dedi. Savunma Bakanı Austin ise "Afgan ordusunun hızlı dağılışının şok ettiğini" söyledi.