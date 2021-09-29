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ABD Genel Kurmay Başkanı: Afganistan'dan çekilme süreci itibarımıza zarar verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.09.2021 10:05
ABD Genel Kurmay Başkanı ve Savunma Bakanı, Kongrenin Silahlı Hizmet Komisyonu'nun sorularını yanıtladı. Afganistan'daki durumu değerlendiren ABD Genel Kurmay Başkanı Milley, "Çekilme süreci itibarimizi zedeledi" dedi. Savunma Bakanı Austin ise "Afgan ordusunun hızlı dağılışının şok ettiğini" söyledi.
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