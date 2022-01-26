ABD gaz tedariği için çalışmalara başladı! Olası savaş senaryoları için ABD devrede

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda Moskova yönetime yaptırımların uygulanması, Avrupa'ya doğal gaz akışının kesilmesi anlamına geliyor. Bu nedenle ABD yönetimi, Avrupa'nın ihtiyacının karşılanması için Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki doğal gaz üreticileri ile görüşüyor.

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